Met Gala recebe estrelas da moda, sociedade e cultura popular

- TikTok no tapete vermelho -

A cantora Rihanna é uma das estrelas mais esperadas da noite. Também deve passar pelo tapete vermelho o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, cujo aplicativo de vídeo popular entre os jovens patrocina o evento.

O Met Gala é um sonho para os fãs de celebridades, mas sua vocação é filantrópica, por ser a principal fonte de financiamento do The Costume Institute, departamento de moda do museu. Segundo o jornal The New York Times, um lugar no jantar deste ano custava US$ 75 mil (R$ 380 mil). A edição anterior arrecadou cerca de US$ 22 milhões (R$ 111,5 milhões).

O evento costuma acontecer na primeira segunda-feira de maio e acompanha a abertura da grande exposição do The Costume Institute, intitulada neste ano "Belas Adormecidas, o Despertar da Moda". Ela ficará aberta ao público de 10 de maio a 2 de setembro.

A exposição proporciona uma imersão no acervo de 33 mil peças do departamento, para reviver aquelas que estão muito frágeis ou desgastadas para serem usadas, em um ambiente de sons, cheiros e imagens.

O museu fez uma colaboração com a empresa OpenAI, especializada em inteligência artificial generativa, para que os visitantes possam, no fim do percurso, conversar com a celebridade nova-iorquina do século XX Natalie Potter, que usou um vestido de cauda impressionante no dia do seu casamento, em 4 de dezembro de 1930.