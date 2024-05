Romário chama delator de 'safado' e diz crer em arquivamento de denúncia

Sem citar o vereador do Rio Marcos Braz (PL), que também é investigado no caso, Romário disse que só responde por si. "Reitero que nunca poderei falar pelos outros, apenas por mim", escreveu. "Por isso, acredito na Justiça e no inquestionável arquivamento da investigação."

Caso tem indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A delação premiada de Marcus Vinícius Azevedo da Silva cita esquema na Secretaria Municipal de Esportes do Rio enquanto Braz comandava a pasta, cargo para o qual foi indicado por Romário e no qual permaneceu entre janeiro de 2015 e março de 2016.

Preso em 2019, acusado de desviar recursos de projetos sociais do governo e da Prefeitura do Rio, Marcus Vinícius assinou acordo em 2020 e responde ao processo em liberdade. Os termos e o conteúdo da delação estão em sigilo.

Ao UOL, Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, disse estar surpreso e que não vai se manifestar.