Primeiro-ministro britânico promete 'lutar' após 'desastre' eleitoral para os conservadores

"É claro que este foi um fim de semana decepcionante para nós", reconheceu Rishi Sunak em declaração à imprensa britânica, mas o resultado das eleições legislativas "ainda não está decidido".

"É por isso que estou absolutamente determinado a lutar muito por aquilo que acredito e pelo futuro país que quero construir, e é isso que vou fazer", acrescentou.

Rishi Sunak, que sucedeu a Liz Truss há quase dois anos em Downing Street, enfrenta atualmente grande oposição dentro de seu próprio partido, cuja ala mais conservadora o acusa de não tomar medidas mais radicais, especialmente contra a imigração ilegal.

No poder há 14 anos, os conservadores mostram sinais de desgaste e divisão, não cumprindo as promessas feitas antes do Brexit, particularmente sobre a imigração e o crescimento econômico, enquanto os britânicos observam a deterioração dos serviços públicos.

O mandato caótico e os escândalos de Boris Johnson, antes da sua saída de Downing Street no verão de 2022, especialmente durante a pandemia de covid-19, também repercutem entre os eleitores.

Todas as pesquisas de opinião dão uma grande vitória ao Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, nas próximas eleições legislativas.