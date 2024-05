Justiça extingue processo de Padre Kelmon contra Igreja Ortodoxa

Falta de resposta do padre mostrou "desinteresse na continuidade processual", afirmou a decisão judicial. A decisão foi da juíza Mariah Calixto Sampaio Marchetti, da 15ª Vara Cível da capital.

Advogado afirmou que processo irá para outra jurisdição. Ao UOL, Diego Maxwell Medeiros Dantas disse que o padre residia em São Paulo quando o processo foi peticionado, mas que a mudança de residência mudou a competência jurisdicional do caso.

Kelmon é padre ordenado por congregação que não tem ligação com a igreja católica. O UOL Comprova buscou o histórico eclesiástico do Padre Kelmon ainda durante as eleições de 2022 e confirmou o vínculo dele com a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, que tem representação no Brasil.