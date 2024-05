Fluminense anuncia contratação do zagueiro Thiago Silva

Thiago Silva deverá chegar ao Rio de Janeiro em junho, quando terminar a temporada no Chelsea, e poderá estar disponível para jogar no tricolor carioca a partir de 10 de julho, quando o mercado internacional de transferências abrir.

- Segundo retorno -

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Thiago Silva voltará pela segunda vez ao clube do coração, pelo qual disputou 146 partidas e marcou 14 gols.

Em 2003, aos 18 anos e antes de estrear no time titular do Flu, Thiago Silva foi para o modesto RS Futebol, no Rio Grande do Sul, de onde foi para o Juventude de Caxias, pelo qual disputou o campeonato brasileiro de 2004.

As boas exibições fizeram com que fosse transferido para o Porto, embora não tenha tido minutos e foi emprestado ao Dínamo de Moscou, onde foi diagnosticado com tuberculose que o manteve internado durante quatro meses.

Em 2006, Thiago Silva retornou ao Fluminense, onde rapidamente se tornou ídolo e conquistou a Copa do Brasil de 2007.