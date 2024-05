Djokovic encara Masters de Roma como preparação para Roland Garros; Nadal otimista

"Todos os jogos agora são mais difíceis e mais imprevisíveis do que antes, principalmente no saibro, mas as perspectivas são boas se eu continuar trabalhando da forma correta e se meu corpo permitir", continuou o espanhol.

Nadal, que sofreu com as lesões nas últimas duas temporadas, retorna a Roma pela primeira vez desde 2022. Ele foi dez vezes campeão na capital italiana, um recorde. O último título veio em 2021.

Depois de retornar ao circuito no mês passado em Barcelona, onde caiu na segunda rodada, o ex-número 1 do mundo também participou do Masters 1000 de Madri e chegou até as oitavas de final.

"Estou feliz com o nível em que me encontro agora. Há um mês era quase impossível pensar em jogar em Barcelona, depois em Madri e estar aqui em Roma", recordou Nadal, que evitou falar sobre seus planos após o torneio italiano.

Quanto a Roland Garros, onde foi campeão 14 vezes, o espanhol declarou que só vai disputar o Grand Slam parisiense se estiver se sentindo "preparado".

jr/cpb/iga/mcd/cb/dd