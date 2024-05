Israel toma fronteira inteira de Gaza com o Egito e avança com incursões em Rafah

Em um briefing pela televisão, o principal porta-voz militar, Daniel Hagari, disse que as forças israelenses ganharam controle “operacional” do “Corredor Philadelphi”, usando o código do Exército de Israel para o corredor de 14 kms ao longo da única fronteira da Faixa de Gaza com o Egito.

“O Corredor Philadelphi serviu como uma linha de oxigênio para o Hamas e foi regularmente usado para contrabandear armas para a região da Faixa de Gaza”, disse Hagari. O Hamas é o grupo armado palestino que governa o território sob bloqueio.

Hagari não explicou o que seria controle “operacional”, mas uma autoridade militar israelense havia dito anteriormente que há “botas israelenses no solo” em partes do corredor.

A fronteira com o Egito no extremo sul era a única fronteira terrestre da Faixa de Gaza que Israel não controlava diretamente.

Mais cedo nesta quarta-feira, Israel enviou tanques em incursões em Rafah. Eles se moveram para o coração de Rafah pela primeira vez nesta terça-feira, apesar de uma ordem da principal corte da ONU para interromper imediatamente o ataque contra a cidade.

A Corte Mundial disse que Israel não explicou como manteria as pessoas retiradas de Rafah em segurança e forneceria alimentos, água e remédios. Sua decisão também cobrou que o Hamas libertasse imediata e incondicionalmente os reféns sequestrados em Israel em 7 de outubro.