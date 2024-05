Justiça iraniana condena cineasta Mohammad Rasoulof a 5 anos de prisão (advogado)

Babak Paknia detalhou que a condenação foi de oito anos de prisão, cinco deles efetivos, contra Rasoulof, ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2020 com seu longa-metragem contra a pena capital "Não Há Mal Algum".

Rasoulof, de 52 anos, foi detido em julho de 2022 por apoiar as manifestações que ocorreram no Irã após o desabamento de um edifício no sudoeste do país, no qual morreram mais de 40 pessoas.

Naquela ocasião, um grupo de cineastas iranianos reunidos por Rasoulof pediu, em uma carta aberta, que as forças de segurança depusessem as armas diante da indignação popular contra "a corrupção" e "a incompetência" dos dirigentes.

Seu filme "The Seed of the Sacred Fig" foi selecionado para a mostra competitiva oficial do Festival de Cannes, que começa em 14 de maio na famosa cidade do Mediterrâneo francês.

