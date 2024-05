EUA boicotam homenagem da ONU ao presidente do Irã

O embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, refletiu sobre o "profundo impacto" de Raisi e do ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, que morreu no mesmo acidente de helicóptero.

"Eles não eram apenas figuras de autoridade, mas também um símbolo de esperança, resiliência e o poder duradouro da boa governança e da diplomacia", disse Iravani à Assembleia Geral. "Continuamos comprometidos em defender os princípios de paz, segurança, justiça e multilateralismo que eles apoiaram incansavelmente."

Uma eleição presidencial para substituir Raisi foi agendada para 28 de junho.