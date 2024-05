Ministro da Guerra de Israel pede eleições antecipadas; governo reage

Bloco de Gantz e o seu partido não controla, por si só, assentos suficientes no Parlamento para derrubar a coligação no poder. Uma nova eleição não está prevista até 2026.

Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou nesta quinta-feira (30) que pelo menos 36.224 habitantes morreram durante os mais de sete meses de guerra. O território palestino é governado pelo grupo extremista Hamas.

Um ataque de Israel a um campo de refugiados em Rafah deixou ao menos 21 mortos e dezenas de feridos na terça-feira (28). As forças armadas de Israel informaram que dois líderes do Hamas foram mortos no ataque, mas Netanyahu ressaltou que se tratou de "um acidente trágico", que está sendo investigado pelo governo.

O que disseram os partidos

A chefe do Partido da União Nacional, Pnina Tamano-Shata, apresentou um projeto de lei para dissolver o 25º Knesset. Isto segue o pedido do líder do partido, o ministro Benny Gantz, para avançar em amplo acordo para uma eleição antes de outubro, um ano desde o massacre. Partido de Benny Gantz, em comunicado