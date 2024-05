Ucrânia denuncia ataque russo contra instalações de energia

As tropas russas executaram um ataque em larga escala durante a noite, com mísseis e drones, contra instalações do setor de energia da Ucrânia, com um balanço de seis pessoas feridas, denunciaram as autoridades ucranianas nesta quarta-feira.

"O inimigo não desiste de seus planos de privar os ucranianos de energia elétrica. Um novo ataque em larga escala contra a nossa indústria energética!", escreveu o ministro da Energia, German Galushchenko, no Telegram.

Os ataques visaram instalações de produção e transmissão de energia elétrica nas regiões de Poltava (leste), Kirovogrado (centro), Zaporizhzhia (sul), Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia (oeste), acrescentou.