'Tanta brutalidade', diz mãe de bebê que levou puxão de padre em batismo

O comunicado seguiu: "Ao término do batismo, a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. (...) Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar".

Após a publicação da nota, na última terça-feira (28), Juliane divulgou em suas redes sociais o seguinte relato:

"Eu, como mãe da pequena [nome omitido pela reportagem para preservar a criança], acredito que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não apenas por palavras, vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor-próprio do próximo. A dita humildade do pároco em nenhum momento chegou à minha família [...]. Eu, ao procurá-lo e conversar com o próprio, [ele] tentou a todo momento me convencer de que o erro foi causado pelo comportamento da minha filha, isso não me demonstra um perdão sincero. Minha filha tem apenas um ano, não responde por si, era um momento especial, a iniciação na sua vida católica que acabou gerando lembranças ruins para todos nós".

Ao UOL, a mãe completou: "Essa atitude vai contra tudo o que eu acredito. Como um ser escolhido para espalhar a palavra de Deus tem uma atitude abominável assim? Sei que o ser humano é falho, mas um representante da palavra do Senhor jamais poderia errar assim".

Padre afastado e encaminhado a 'retiro espiritual'

Nesta quarta-feira, a Diocese de Nova Friburgo divulgou uma nova nota em nome do Bispo diocesano Dom Luiz Antonio Lopes Ricci, na qual anuncia o afastamento temporário do padre Ricardo Pinheiro Schueller do ofício de administrador paroquial da Paróquia de São Sebastião.