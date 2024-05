Estevão, do Palmeiras, está próximo do Chelsea

A transferência do jovem Estevão Willian do Palmeiras para o Chelsea está perto de ser concluída, disseram à AFP nesta quinta-feira (9) fontes próximas ao atacante.

Companheiro de Endrick, a joia do momento do futebol brasileiro e futuro jogador do Real Madrid, Estevão também é considerado uma grande promessa e sua contratação vem sendo disputada por vários clubes europeus.

Nos últimos dias, a imprensa tem antecipado que o Chelsea é o time mais bem posicionado para contratar o atacante. "A contratação está avançada e bem encaminhada", explicaram pessoas do entorno de Estevão que estão diretamente envolvidas nas negociações entre os dois clubes.