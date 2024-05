Filho de Trump e Melania será delegado na convenção republicana

Até agora, o filho mais novo do magnata tinha escapado dos holofotes.

Ivanka Trump, assessora de seu pai quando ele estava na Casa Branca, se afastou da política e não está na lista.

Os três filhos de Donald Trump se unirão a centenas de delegados dentro de dois meses para designar formalmente o seu candidato, após a sua vitória esmagadora nas primárias.

A convenção do partido será realizada em Milwaukee, no norte do país, de 15 a 18 de julho.

Assim como em 2020, Trump enfrentará o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

ube/aem/erl/mel/jc/yr