Procurador de Haia pede prisão de líder do Hamas e do premiê de Israel

A procuradoria do Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, pede que os juízes da Corte determinem uma ordem de prisão contra líderes do Hamas e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, indicando que existe "base para acreditar" que eles são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Um painel de juízes vai agora avaliar o pedido do procurador Karim Khan. Eles decidirão se a corte emitirá uma ordem internacional de prisão. Trata-se do primeiro caso concreto de uma ação legal contra um aliado do governo americano, desde que a corte foi criada há pouco mais de 20 anos.

Se o Tribunal já emitiu ordens de prisão em diversas oportunidades, o atual caso se transformou num verdadeiro teste de credibilidade da corte. Se eventualmente Netanyahu viajar para a Europa, por exemplo, ele teria de ser detido e entregue para Haia.