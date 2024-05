Governo Lula promete mais de R$ 50 bilhões para reconstruir Rio Grande do Sul

- Musk, Suárez e papa Francisco -

Os gestos de solidariedade também chegam do exterior.

O papa Francisco enviou 100 mil euros (R$ 555 mil reais, na cotação atual), segundo o site Vatican News.

O magnata Elon Musk anunciou no X que sua empresa Starlink doará mil terminais de internet para as equipes de resgate no Rio Grande do Sul. "Espero o melhor para o povo brasileiro", declarou o bilionário, recentemente envolvido em embates judiciais e políticos no país.

O jogador uruguaio Luis Suárez, condecorado com o título de cidadão de Porto Alegre por sua passagem de sucesso no Grêmio no ano passado, mandou um "forte abraço" aos moradores do estado e afirmou estar tentando "ajudar à distância" em meio à tragédia, segundo vídeo no Instagram.

