Imagens mostram destroços de helicóptero que levava presidente do Irã; veja

Helicóptero havia sido localizado nas primeiras horas de segunda (20). A aeronave caiu no domingo (19) entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental, segundo informou a IRNA. O local em que ocorreu o acidente é montanhoso e de difícil acesso, e o mau tempo dificultou as buscas.

Raisi esteve no Azerbaijão para inaugurar uma barragem. Trata-se da terceira que os dois países construíram no rio Aras.

Líder supremo do Irã havia tentado acalmar a população. Antes mesmo da confirmação da morte, o aiatolá Ali Khamenei disse que ninguém deveria ficar preocupado ou ansioso porque "a gestão do Estado do Irã não seria afetada" pelo desastre.

Líderes globais lamentaram a morte de Raisi. Diversos representantes de países do Oriente Médio, da União Europeia e chefes de grupos extremistas apoiados pelo Irã expressaram suas condolências e se solidarizam com os iranianos.

Quem era Ebrahim Raisi?