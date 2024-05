Hamas, sobre trégua: 'Bola está com Israel'

O movimento islamita palestino Hamas informou nesta sexta-feira (10) que sua delegação havia deixado o Egito, após participar de negociações sobre uma trégua na Faixa de Gaza, e ressaltou que "a bola está com Israel".

"A delegação negociadora deixou o Cairo rumo a Doha. A ocupação negou a proposta apresentada pelos mediadores, que havíamos aceitado. Consequentemente, a bola está agora totalmente com a ocupação", diz o Hamas em carta enviada a outras facções palestinas.

O veículo egípcio Al Qahera News, próximo do serviço de inteligência daquele país, reportou que as delegações do Hamas e de Israel haviam deixado o Cairo, após dois dias de negociações. Os esforços de Egito, Catar e Estados Unidos como mediadores dessas negociações indiretas "continuam, para aproximar as posições das duas partes", ressaltou o veículo, citando uma fonte do alto escalão egípcio.