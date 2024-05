Trump acusa Biden de estar do lado do Hamas

Donald Trump acusou nesta quinta-feira (9) Joe Biden de "estar do lado" do Hamas e chamou de "desgraça" as ameaças do presidente dos EUA de parar de entregar certas armas a Israel se este lançar uma grande ofensiva em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"O que Biden está fazendo com Israel é uma vergonha", disse o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro aos repórteres antes de entrar no tribunal de Nova York, onde está sendo julgado por ocultar um pagamento a uma atriz pornô.

"Ele abandonou completamente Israel", acrescentou.