Da imaginação para o quadro: a inteligência artificial 'lê' o cérebro para criar imagens

Esse processo foi repetido diversas vezes "para criar uma base de dados", conta Caselles-Dupré.

Na segunda etapa, repetiram o exercício usando apenas as lembranças das imagens e depois tentaram fazer o mesmo processo utilizando os "prompts", as instruções para interagir com a IA, antes de que a pessoa entrasse no aparelho de ressonância.

"Há uma década sabemos que é possível reconstruir uma imagem vista a partir da atividade do córtex visual", diz Alizée Lopez-Persem, pesquisadora do Instituto do Cérebro e do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Medicina (Inserm) da França. "Mas uma imagem 'imaginada', não. Isso é um desafio", afirmou.

Várias horas são necessárias para ordenar a informação das imagens coletadas com a ressonância magnética antes de submetê-las à IA.

Mas, uma vez que esse trabalho é feito, a geração de imagens "é mais ou menos instantânea, como computadores muito potentes", resume Caselles-Dupré.

"Há dois anos, não poderia imaginar que isso existisse", afirma Charles Mellerio, neurorradiologista que participa do projeto de pesquisa ao lado dos artistas.