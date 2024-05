Babá é presa por suspeita de agredir bebê de oito meses em prédio no Rio

Agressões foram gravadas em áreas comuns do prédio, como a brinquedoteca. Segundo as investigações, babá começou a apresentar um comportamento agressivo com a criança no início de maio e, após denúncia, ela passou a ser monitorada pela corporação.

Babá foi presa no sábado (18) em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, após denúncias. O caso foi classificado como "tortura-castigo". A mulher não tive a identidade revelada pela polícia e, por isso, não foi possível entrar em contato com a defesa dela. O espaço fica aberto para manifestações.