Irmão da presidente do Peru é preso por suposta corrupção

No marco do primeiro processo, o Ministério Público realizou operações de buscas em sua casa e no gabinete presidencial à procura das joias que, segundo Boluarte, pertencem a um governador que as lhe emprestou.

A presidente está sob a suspeita de "enriquecimento ilícito e omissão de declaração de documentos".

Se o Ministério Público decidir acusá-la, Boluarte só seria levada a julgamento no final de seu mandato, em julho de 2026, conforme dita a Constituição.

A mandatária assumiu o poder em substituição a Pedro Castillo, que foi deposto e preso por sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso.

Após sua posse, estouraram protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de segurança.

Nas manifestações morreram 50 pessoas supostamente nas mãos de policiais e militares.