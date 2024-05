Sem Rashford, Inglaterra divulga pré-lista de convocados para a Eurocopa

O treinador contará com Anthony Gordon, Jack Grealish e Phil Foden na ponta-esquerda.

Em março, Southgate já tinha sacado Rashford do time titular. O jogador dos 'Red Devils' entrou na reta final do amistoso contra o Brasil (derrota por 1 a 0) para substituir Gordon, atacante do Newcastle, e ficou no banco contra a Bélgica (2 a 2).

Outra grande ausência foi a do meio-campista do Ajax Jordan Henderson, jogador que contou com a confiança de Southgate durante sua passagem pela Arábia Saudita. Também não foram chamados Reece James e Raheem Sterling, do Chelsea.

No total, 33 jogadores foram convocados para esta etapa de preparação. A lista final para a disputa da Euro terá que ser reduzida para 26 nomes e entregue no máximo sete dias antes do torneio, que será disputado de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

A pré-lista apresentou algumas caras novas como Jarrad Branthwaite (Everton) e Jarell Quansah (Liverpool), dois zagueiros de 21 anos, e Adam Wharton, meio-campista de 20 anos del Crystal Palace.

O mais jovem é Kobbie Mainoo, meia de 19 anos e um dos poucos pontos positivos da temporada do Manchester United.