Karim Khan, um procurador pragmático e resistente às críticas no TPI

Também criticado por não ter atuado com a devida celeridade para impedir atrocidades em Gaza, Khan desferiu um golpe de efeito na segunda-feira ao pedir ao tribunal ordens de prisão contra líderes do governo israelense e do movimento Hamas.

Netanyahu tachou a decisão de "um escândalo moral de proporções históricas". E seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, também atingido, afirmou que era "desprezível".

Antes de dar esse passo, altos responsáveis do Partido Republicano americano escreveram uma carta ameaçando Khan e sua família com uma proibição de entrada no país americano.

"Não vamos nos deixar influenciar" pelas ameaças, públicas ou privadas, declarou à rede americana CNN.

"Não é uma caça às bruxas (...) É um processo forense que se espera de nós como procuradores internacionais", insistiu.

- "Coragem" -

Nascido na Escócia, Khan estudou em uma escola particular no norte do Reino Unido antes de se formar em direito no King's College de Londres.