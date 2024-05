'Nada é mais vital que o sexo', diz Karim Ainouz à AFP em Cannes

P: Como foi filmar as cenas eróticas?

R: "Foi muito bacana poder trabalhar com uma coordenadora de intimidade. A dança [do ato sexual] e a intimidade são duas facetas da mesma coisa. É sempre muito importante. A gente viveu durante tantos anos relações de abuso sexual no cinema, de abuso de poder. Tem um ato de reparação histórica que a gente tem que fazer. A gente não está aqui por acaso. A gente não chega a situações de abusos sexuais por acaso."

P: Seus filmes costumam ter personagens femininos fortes. Em "Motel Destino", embora não seja um tema central, também trata da violência contra as mulheres.

R. "É um assunto que não tem como não ser relevante num país que mata uma mulher a cada seis horas. Eu sempre tive uma empatia muito grande com o lugar do feminino por razões diversas, mas eu tinha poucas vezes adentrado o lugar da construção desse homem tóxico, como [o personagem] Elias [protagonizado por Fábio Assunção]. Mas, nesse filme eu tentei fazer o que nunca tinha de fato feito antes, que é uma espécie de anatomia do macho, uma anatomia do patriarcado através do personagem machista."

