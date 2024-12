Dezessete pessoas são assassinadas em incidentes diversos no México

Um dia violento deixou 17 mortos no sábado em diferentes incidentes em Guanajuato (centro), o estado do México com mais homicídios relacionados ao crime organizado, informou, neste domingo (22), o Ministério Público local.

Três dos atos violentos foram "homicídios múltiplos", sendo que o mais letal ocorreu no município de Irapuato, onde três homens e uma mulher foram executados dentro de uma casa.

Segundo fontes policiais, as vítimas participavam de uma reunião quando homens armados invadiram a casa e atiraram nelas, ferindo também um menor de idade.