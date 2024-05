A meses das eleições, republicanos rejeitam novamente reforma migratória promovida por Biden

Os republicanos defenderão apenas 10 cadeiras em novembro, enquanto os democratas terão 23 em jogo.

Apesar do fracasso, Schumer cumpriu o objetivo de proteger os seus senadores mais vulneráveis - todos em distritos onde a imigração é uma questão importante - dos ataques de que os democratas são negligentes na segurança das fronteiras.

O projeto de lei, que exige a reforma do sistema de asilo e refúgio, pessoal adicional na fronteira sul e poderes de emergência para fechá-la quando as travessias excederem um determinado limite, representa a iniciativa anti-migratória mais rigorosa dos últimos anos.

No final, o texto sequer conseguiu obter maioria simples e muito menos os 60 votos necessários para superar as táticas de bloqueio na Câmara, já que vários democratas também se posicionaram contra.

A Câmara dos Representantes aprovou no ano passado uma "Lei para Resguardar a Fronteira" que, segundo os republicanos, acabaria com a crise através de medidas que incluem a retomada da construção do muro fronteiriço de Trump e a restauração da política do magnata que obriga os solicitantes de asilo a permanecerem no México.

O projeto de lei visa expulsar dos Estados Unidos, através da vigilância em massa, trabalhadores que não estiverem com a documentação regular, ao mesmo tempo em que torna mais difícil o pedido de asilo, corta serviços para imigrantes sem permissão e reduz a proteção para crianças migrantes.