Desabamento de restaurante deixa 4 mortos e 21 feridos em Maiorca

Conhecidas por suas águas cristalinas e praias paradisíacas, as Ilhas Baleares são o segundo principal destino turístico da Espanha, depois da Catalunha. Em 2023, receberam mais de 14 milhões de visitantes, de acordo com números oficiais.

Equipes de bombeiros trabalhavam no local do desastre, enquanto ambulâncias aguardavam para transportar os feridos. Os serviços de emergência "continuam atuando no local", diante da possibilidade de ainda haver pessoas presas sob os escombros, afirmaram no X.

O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, disse no X que monitora a situação e que conversou com autoridades locais, a quem informou "a disposição do governo da Espanha de colaborar com todos os meios e efetivos necessários".

O motivo do desabamento é desconhecido. Segundo testemunhas citadas pela imprensa, o teto caiu em parte do primeiro andar.