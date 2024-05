Fortuna Düsseldorf vence na visita ao Bochum (3-0) e fica perto do acesso à Bundesliga

O Fortuna Düsseldorf tem obtido bons resultados nos últimos meses e não perde desde a goleada de 4 a 0 sofrida nas semifinais da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, em 3 de abril. No campeonato da segunda divisão, a última derrota aconteceu em fevereiro.

A vitória desta quinta-feira em Bochum começou com um gol contra de Philipp Hofmann aos 13 minutos, antes do Fortuna Düsseldorf ampliar com gols de Felix Klaus (64') e Yannik Engelhardt (72') no segundo tempo.

