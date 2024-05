Qual seria o impacto do programa econômico de Donald Trump nos EUA?

Embora não se saibam os detalhes, a ideia seria estender o corte de impostos do seu primeiro mandato, prolongando medidas que expiram em 2025.

- Qual impacto teria sobre os americanos?

Segundo Trump, a redução de impostos compensará o aumento do preço de alguns bens afetados por tarifas mais altas, especialmente produtos de consumo de massa.

Os aumentos planejados nas tarifas alfandegárias representariam um custo extra anual de US$ 1.500 (R$ 7,7 mil) por família, de acordo com o Center for Americans, um centro de estudos de Washington. Para a Oxford Economics, esta política significaria um aumento de 0,6 ponto percentual na inflação.

Os impostos sobre o consumo, sejam eles o IVA ou as tarifas alfandegárias, geralmente atingem mais duramente as famílias de renda mais baixa, cujas despesas inevitáveis consomem parte mais significativa de sua renda do que a das famílias mais ricas.

Para o Peterson Institute for International Economics(PIIE), os 20% da população com renda mais baixa teriam 3,7% menos poder de compra, em comparação com um aumento de 1,4% para o 1% dos americanos mais ricos.