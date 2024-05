Show de Milei: presidente argentino canta no lançamento de seu livro em Buenos Aires

"Há uma lógica de campanha permanente. A comunicação no governo é a mesma comunicação na campanha", estimou.

No dia do lançamento do livro, o dólar paralelo atingiu um novo recorde nominal de 1.280 pesos em um economia colapsada, com metade da população na pobreza e preços 290% mais altos do que no ano passado.

Em um contexto de tensão diplomática com a Espanha, que retirou sua embaixadora em Buenos Aires, participantes gritaram contra o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, embora Milei tenha se concentrado apenas em suas lições de teoria macroeconômica.

- "Ato privado" -

O lançamento do livro, originalmente marcado para 12 de maio na Feira do Livro de Buenos Aires, foi adiado após divergências entre o governo e a organização do tradicional evento.

No início da fala, Milei agradeceu "à feira do livro que, com sua tentativa de boicote, nos deu essa festa".