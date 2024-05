Violência doméstica 'acabou comigo', diz ex-companheira do rapper Diddy

A cantora Casandra Ventura disse, nesta quinta-feira (23), em sua primeira manifestação depois do surgimento do vídeo em que ela aparece sendo espancada pelo rapper e ex-companheiro Sean "Diddy" Combs, que a violência doméstica "acabou" com ela.

Sem mencionar Combs, Casadra postou os comentários no Instagram uma semana após a CNN ter transmitido imagens de 2016 da câmera de segurança de um hotel, em que o astro do hip-hop aparentemente espanca, arrasta e chuta a mulher.

"A violência doméstica é 'A' questão. Isso acabou comigo e me transformou em alguém que eu nunca imaginei me tornar", escreveu a cantora, agradecendo também o apoio recebido. "A enxurrada de amor criou um lugar para o meu eu mais jovem se sentir mais seguro agora, mas isto é só o começo".