Bombardeio israelense perto de Rafah deixa 'grande número' de vítimas (Crescente Vermelho)

O ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza e o comitê de emergência do governo de Rafah reportaram um bombardeio no centro de deslocados perto de Rafah e acrescentaram que foram registradas dezenas de mortos e feridos.

O exército israelense ainda não respondeu a um pedido de informações a respeito.

Israel lançou uma grande operação em Rafah no começo de maio, apesar das advertências internacionais sobre a morte de civis que superlotam a cidade.

Mais cedo neste domingo, o exército israelense declarou que ao menos oito foguetes foram disparados de Rafah em direção a áreas do centro de Israel.

O braço armado do Hamas confirmou ter disparado em direção a Tel Aviv "uma quantidade importante de foguetes em resposta aos massacres sionistas de civis".

