Restrições ao uso de armamento ocidental limitam capacidade da Ucrânia, diz chefe da Otan

As restrições ocidentais ao uso das armas transferidas à Ucrânia limita a capacidade do país de atacar alvos no território da Rússia, afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta segunda-feira (27).

"Chegou o momento de considerar se não seria correto suspender algumas restrições que foram impostas", disse Stoltenberg a legisladores na capital da Bulgária.

"Se (a Ucrânia) não pode atacar alvos militares em território russo, então (as restrições) amarram as mãos dos ucranianos e dificultam muito a defesa", disse.