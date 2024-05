A tradicional 'chuva de dinheiro' na Nigéria está na mira das autoridades

Agora, tanto os convidados como os organizadores preferem ser cautelosos, conscientes de que os investigadores da EFCC podem encontrar vídeos de suas festas nas redes sociais.

"As pessoas jogam cédulas no chão, mas não como antes. Não querem problemas", explicou à AFP um músico que atuou há pouco tempo em uma boda no bairro de Ikeja de Lagos, capital econômica da Nigéria.

Um casal compartilhou um vídeo nas redes sociais que mostrava cédulas impressas com sua imagem, para que os convidados pudessem lançar ao ar legalmente durante seu casamento.

A campanha da EFCC chega ao mesmo tempo em que a Nigéria tenta estabilizar sua moeda, a naira, cujo valor em relação ao dólar diminuiu consideravelmente desde que o presidente Bola Ahmed Tinubu chegou ao poder, em maio de 2023, introduzindo reformas econômicas.

O câmbio da naira em relação ao dólar passou de 450 para um dólar, há um ano, a cerca de 1.500 atualmente.

- Raiz na cultura yorubá -

Segundo o professor Ayodele Yusuf, da Universidade de Lagos, o "naira spraying" é uma prática que tem suas raízes na cultura yorubá, onde as pessoas com títulos de nobreza e os artistas recebiam chuvas de dinheiro como agradecimento durante as festividades.