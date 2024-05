Justiça argentina congela bens de líder de esquerda após denúncia do governo

A intimação ocorreu após a realização de uma série de buscas em meados de maio, em linha com a intenção do governo de "auditar" a assistência social e seus supostos abusos. Em particular, o governo alega que 47% das cozinhas comunitárias registradas para receber ajuda eram "fantasmas" ou não identificáveis.

No caso do Polo Obrero, documentos apresentados em juízo pelos serviços governamentais afirmam que apenas 30% dos 360 milhões de pesos (R$ 2 milhões) administrados pela organização entre 2020 e 2023, no âmbito do programa de ajuda social "Potenciar Trabajo", foram devidamente justificados.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Polo Obrero afirmou que os recursos "foram integralmente entregues ao Ministério do Desenvolvimento Social, no âmbito dos programas para os quais foram atribuídos".

"Eles são cruéis contra organizações independentes e combativas", afirma o documento, que denuncia uma "política persecutória" por parte do governo de Milei.

"Não temos nada a esconder", disse Belliboni, considerando que o caso é "uma cortina de fumaça para esconder que a economia está em colapso" e que milhares de empregos são perdidos todos os dias.

O severo programa de austeridade implementado pelo governo de Milei desde dezembro tem desacelerado a inflação crônica (acumula 65% desde o início de 2024), mas a recessão vem aumentando e houve uma contração de 5,3% da economia no primeiro trimestre deste ano.