Forças Armadas da Venezuela: defensoras ou repressoras da eleição presidencial?

"A Força Armada Nacional Bolivariana me apoia, é chavista, é bolivariana, é revolucionária!", reiterou ele esta semana.

Seu principal adversário, Edmundo González Urrutia, representante da líder da oposição inabilitada María Corina Machado e favorito nas pesquisas, pediu ao poder militar que "respeite e faça respeitar sua vontade soberana", em referência ao voto dos venezuelanos.

Já o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, declarou nesta quarta que os militares não vão atuar como "juízes" no processo eleitoral.

"Este bastão de comando jamais cairá nas mãos de um oligarca, de um fantoche, de um traidor. Eu juro! Jamais! A vitória nos pertence!", afirmou Maduro em 5 de julho, durante o desfile pelo Dia da Independência.

As Forças Armadas venezuelanas contavam com 343 mil integrantes em 2020, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), um tamanho semelhante ao do México (341 mil), e apenas superado na América Latina por Colômbia (428 mil) e Brasil (762 mil).

Após um aliança de décadas com os Estados Unidos, país que foi seu principal fornecedor de armas, com o chavismo, as Forças Armadas venezuelanas passaram a se relacionar principalmente com a Rússia, que lhes fornece aviões Sukhoi e fuzis Kalashnikov. No início de julho, dois navios militares russos visitaram o país.