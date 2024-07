Oposição venezuelana anuncia que solucionou problemas para credenciar representantes eleitorais

A coalizão opositora Plataforma Unitária, que apoia González Urrutia, denunciou ontem que havia inscrito mais de 90.000 fiscais, mas que "problemas técnicos" no site do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) impediam a impressão das credenciais necessárias para que eles exerçam suas funções nos centros de votação.

González Urrutia, 74 anos, foi indicado pela Plataforma Unitária no lugar da líder opositora María Corina Machado, que venceu as primárias no ano passado, mas foi impedida pela Justiça de ocupar cargos públicos.

Maduro, 61 anos, que busca um terceiro mandato, acusa a oposição de armar um plano para denunciar fraude e gerar violência nas ruas.

A reeleição de Maduro em 2018 foi contestada pela oposição devido a alegações de fraude, assim como pelos Estados Unidos e pela União Europeia e a maioria dos países da América Latina.

