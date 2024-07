Pesca artesanal é engenhosa na costa de Havana

À primeira vista, esta jangada feita com meia dúzia de folhas de poliestireno, geralmente usados em contrução, tábuas e alguns parafusos, parece precária, pronta para virar à primeira onda ou rajada de vento.

No entanto, com o passar dos anos, a jangada improvisada se tornou uma ferramenta muito popular na costa de Havana, e não é estranho encontrar nas ruas da capital pescadores que as levam de volta para suas casas sobre rodas após terminarem suas tarefas.

"Sempre saímos quando o tempo está bom e quando não há ar do sul, ar terrestre, porque isso pode nos jogar em alto mar", explica Rivera, que trabalha como zelador em uma escola e se dedica a esse tipo de pesca há vários anos.

A pesca nesses pequenos esquifes é oficialmente proibida pelas autoridades, que sempre mantiveram um controle rígido do litoral da ilha por motivos de segurança e para evitar a migração ilegal

No entanto, isso é feito com tolerância na capital, pois os pescadores podem assim fornecer alimentos adicionais às suas famílias ou obter rendimentos com a venda das suas capturas.

- Décadas -

Barracudas, pargos, papagaios, dourados e cojinuas estão entre os peixes mais capturados na costa de Havana.