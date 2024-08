Japinha é bronze no skate park; Alison, Isaquias e Ana Patrícia/Duda avançam

Augusto Akio, o 'Japinha', foi o destaque do Brasil nesta quarta-feira (7) ao conquistar a medalha de bronze no skate park nos Jogos de Paris-2024, num dia em que Alison dos Santos se classificou para a final dos 400 metros com barreiras.

Além desses triunfos, Isaquias Queiroz avançou às 'semis' na canoagem assim como a dupla do vôlei de praia feminino Ana Patrícia/Duda.

O skatista paranaense de 23 anos ficou na terceira colocação entre os oito competidores com a nota de 91.85. O ouro foi para o australiano Keegan Palmer (93.11) e a prata ficou com o americano Tom Schaar (92.23).