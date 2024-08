Milhares se manifestam contra racismo em várias cidades do Reino Unido

"Vivo no bairro e não queremos esta gente [de extrema direita] em nossas ruas... Não nos representam", disse à AFP Sara Tresilian, uma mulher de 58 anos que participou de uma marcha no bairro londrino de Walthamstow.

Milhares de pessoas, muitas com bandeiras palestinas, se reuniram nesta região do nordeste da capital britânica, onde se previa uma marcha de extrema direita.

Liderados por ativistas da associação Stand Up To Racism, os manifestantes entoavam slogans como "De quem são as ruas? Nossas!" e exibiam cartazes que diziam "Detenham a extrema direita" e "Refugiados, bem-vindos".

O país vive há uma semana manifestações violentas convocadas, segundo as autoridades, por grupos de extrema direita em resposta ao ataque mortal com faca contra três meninas de entre 6 e 9 anos em uma festa em Southport, no noroeste da Inglaterra.

Os distúrbios foram alimentados por rumores e especulações na internet sobre a identidade do suspeito, falsamente apresentado como um solicitante de asilo muçulmano.

A polícia informou, no entanto, que o suspeito era um jovem de 17 anos nascido no País de Gales e a imprensa britânica reportou que seus pais eram ruandeses.