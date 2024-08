Turnê de Lauryn Hill e The Fugees nos EUA é cancelada

Na noite de terça-feira, as pessoas que tinham adquirido ingressos para um dos shows começaram a ser informadas do cancelamento do evento, segundo a imprensa local.

A Live Nation, organizadora da turnê "The Celebration Continues", disse que os fãs que adquiriram ingressos receberão o reembolso em suas contas, embora sem explicar os motivos.

Até o momento, a rapper mantém silêncio nas suas redes sociais sobre os motivos deste cancelamento, que não afeta a etapa europeia da turnê, que terá início em Dublin, capital da Irlanda, no dia 7 de outubro e terminará na cidade alemã de Hamburgo, em 1º de novembro.

A turnê de Hill com The Fugees foi anunciada inicialmente em 2021, antes de ser adiada e cancelada em janeiro de 2022 devido à pandemia de covid-19.

Lauryn Hill e The Fugees iniciaram a turnê no ano passado para coincidir com o 25º aniversário de seu primeiro álbum solo, o icônico 'The Miseducation of Lauryn Hill', lançado em 1998.

No entanto, depois do cancelamento de vários shows devido a problemas de cansaço vocal, a artista de 49 anos anunciou em novembro que suspenderia a turnê até este ano.