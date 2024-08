Mergulho no Sena: entre a força da correnteza e as dúvidas sobre a água

Talvez esse também fosse um dos objetivos da organização, questionada por alguns atletas e ONGs pela insistência em realizar as provas a natação em águas abertas e o triatlo no rio Sena, apesar dos potenciais riscos para a saúde dos atletas.

A ONG Surfrider Foundation pediu nesta quinta-feira à organização dos Jogos que "mostre total transparência" com as medições e defendeu investigações independentes sobre a qualidade da água visando o próximo verão, quando se espera que os parisienses possam tomar banho em alguns trechos do rio.

"Não tem muito mais o que falar, acho que teve gente aí que não se sentiu tão bem. Eu não vi nada, eu não senti cheiro. Para mim, a água estava boa", disse a brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica em Tóquio em 2021, que terminou a prova de Paris na quarta posição.

Ana Marcela, campeã mundial nos 25 km, deu o que falar quando questionou a realização da prova olímpica no Sena em uma entrevista à AFP no início do ano. Mas no final da disputa a brasileira disse confiar na organização.

- Correnteza "muito forte" -

"A água, bem, sem nenhum problema, simplesmente acho que a correnteza foi o que mais afetou", disse a peruana María Alejandra Bramont-Arias (21ª).