Kamala Harris abre convenção democrata com homenagem a Biden

"Este é o tipo de sacrifício sobre o qual os Estados Unidos foram fundados", disse o delegado de Missouri, Kyle Yarber, comparando-o a um dos fundadores do país, George Washington.

Harris deve se juntar a Biden no palco, de modo que as lágrimas de tristeza por sua partida podem se transformar em choro de alegria com a ascensão da vice-presidente.

A nomeação é um marco em sua carreira e encerra um dos meses mais turbulentos da política americana, no qual Kamala sucedeu a Biden, que, pressionado pelas dúvidas sobre sua idade avançada, desistiu de disputar um segundo mandato.

A advogada de 59 anos trouxe um novo ânimo ao Partido Democrata quando muitos começavam a se resignar com um cenário de derrota.

A mais recente pesquisa do The Washington Post/ABC/Ipsos divulgada no domingo mostra Kamala com uma vantagem estreita sobre Trump, uma recuperação significativa considerando que, há um mês, Biden estava empatado com o magnata republicano e perdendo terreno em estados cruciais como Arizona e Nevada.

- Trump em campanha -

A ascensão da vice-presidente incomoda os republicanos.