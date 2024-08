Blinken visita Israel em 'momento decisivo' das negociações para trégua em Gaza

Para Washington, um cessar-fogo em Gaza ajudaria a evitar uma propagação do conflito na região, após as ameaças do Irã e seus aliados de atacar Israel devido ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, atribuído a Israel, em Teerã no dia 31 de julho, um dia após a morte do comandante militar do Hezbollah libanês em um bombardeio israelense perto de Beirute.

Nesta segunda-feira, as autoridades libanesas anunciaram a morte de duas pessoas em um bombardeio israelense no sul do país, depois que o Hezbollah atacou o norte de Israel. O movimento libanês afirma atacar Israel em apoio ao Hamas, seu aliado.

© Agence France-Presse