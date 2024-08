França se prepara para se despedir de Alain Delon, seu inesquecível galã cinematográfico

"Bonito e hipnótico, Alain Delon foi uma das estrelas mais misteriosas do cinema", resumiu o crítico do jornal britânico The Guardian, Peter Bradshaw.

Para a revista alemã Der Spiegel, que lembra Delon com um foto ao lado de Romy Schneider, um de seus grandes amores, ele era "o James Dean europeu".

- "Rosto de anjo" -

Seu outro país favorito, Itália, onde desenvolveu grande parte do início de sua carreira, também lhe dedicou manchetes.

"Não haverá nunca mais um ator como Delon, único e imortal", lamentou o Il Corriere della Sera, enquanto que La Estampa e La Repubblica dizem "Adeus ao mito do cinema francês".

O ator espanhol Antonio Banderas foi um dos primeiros a lhe dar "adeus".