Morre o chef francês Michel Guérard, um dos pais da 'nouvelle cuisine'

Michel Guérard, um dos pais da "nouvelle cuisine" francesa na década de 1970, morreu aos 91 anos, informaram fontes próximas ao chef nesta segunda-feira (19). após informações divulgadas pela imprensa local.

Guérard morreu na madrugada de domingo em sua casa em Eugénie-les-Bains, no sudoeste do país, informaram à AFP Florence Pelizzari, secretária do cozinheiro, assim como o prefeito da cidade, Philippe Brethes.

À frente do seu restaurante "Les Prés d'Eugénie", Guérard conquistou em 1977 as reconhecidas três estrelas Michelin, que manteve ininterruptamente, graças à sua cozinha inovadora e equilibrada.