Navios de Pequim e Manila colidem em área disputada do Mar da China Meridional

Navios das Filipinas e da China colidiram nesta segunda-feira (19) no Mar da China Meridional e os países trocaram acusações sobre a responsabilidade do incidente, no mais recente confronto entre as duas nações nesta zona marítima disputada.

"Apesar das várias advertências do lado chinês, o navio filipino 4410 colidiu deliberadamente com o navio chinês 21551", anunciou o canal de televisão estatal CCTV, que citou o porta-voz da Guarda Costeira chinesa, Gan Yu.

A China reivindica a soberania de quase todo o Mar da China Meridional, apesar de uma resolução internacional de 2016 que nega a validade da demanda.