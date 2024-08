Sabalenka vence Pegula e é campeã do WTA 1000 de Cincinnati

A americana, empurrada pela torcida em Cincinnati, chegou a esboçar uma reação, mas Sabalenka, como um rolo compressor, foi impiedosa no saque (seis aces no primeiro set, dez no total) e fechou a parcial em 31 minutos (6-3).

Quebrada novamente no início do segundo set, Pegula devolveu a quebra quando Sabalenka sacava para fechar o jogo, mas novamente a bielorrussa manteve o sangue frio para vencer os dois games seguintes e selar a vitória.

"Eu realmente não poderia desejar mais, foi um grande dia", disse Sabalenka, que vai subir para a segunda posição do ranking da WTA com a vitória em Cincinnati.

"Estou super feliz com o nível que joguei na final e consegui esse título. É muito importante para o US Open", disse a bielorrussa após a partida.

O Aberto dos Estados Unidos (26 de agosto - 8 de setembro), último Grand Slam da temporada, começa daqui a uma semana em Nova York.

bur-ol/cb/am