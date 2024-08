O 'abismo de gênero' entre os eleitores nos EUA

- Aborto -

"A masculinidade está no centro da campanha de Donald Trump. Ele se compara constantemente com outros homens, descrevendo o quão atraente e forte ele é, e difama com frequência as mulheres", enquanto legitima "a violência e a misoginia", explica Sabrina Karim, especialista em gênero e professora da Universidade de Cornell.

Com isso, Trump exerce uma atração que não "se limita aos homens", enfatiza Sonia Rankin, professora de direito da Universidade do Novo México.

Kamala se referiu a essa retórica no último domingo, em campanha na Pensilvânia: "Nos últimos anos, ganhou espaço uma espécie de perversão que consiste em pensar que a força de um líder se mede pelas pessoas que ele consegue derrubar. Mas sabemos que a verdadeira força de um líder se mede pelas pessoas que ele consegue levantar".

O abismo entre os eleitores homens e mulheres é alimentado pelas proibições ou restrições ao aborto implementadas por muitos estados conservadores desde a decisão da Suprema Corte, em 2022.

- 'Teto de vidro' -

Este será "um tema importante", mas os dois candidatos terão que "mostrar que seus projetos dizem respeito a todo o eleitorado", para além das diferenças de gênero e outras questões de identidade, alerta Sonia Rankin.